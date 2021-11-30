Банкетный зал "Салтанат Пэлас" в Москве опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор опечатал банкетный зал "Салтанат Пэлас" на Рязанском проспекте в Москве за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на эксперта столичного ведомства Фариса Лабаша.

Уточняется, что в ходе проверки специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками полиции были выявлены некоторые нарушения: в данном заведении сотрудники не носили маски и не имели документов о прививке.

Также в помещении банкетного зала не проводилась дезинфекция и не соблюдалась социальная дистанция. Санитарно-техническое состояние помещения было неудовлетворительное.

По словам Лабаша, за такие нарушения организации грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее за нарушение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали ресторан на Сокольнической площади.