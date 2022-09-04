Более 30 тыс человек приняли участие в осеннем велофестивале в Москве

Более 30 тысяч человек приняли участие в осеннем велофестивале в Москве. Уточняется, что участникам предстояло преодолеть маршрут почти в 30 километров по городским набережным.

При этом люди ехали не только на велосипедах, но также на самокатах и моноколесах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

