Шесть ресторанов на Патриарших прудах прекратили работу из-за роста аренды

За последнее время на Патриарших прудах закрылись шесть ресторанов, а часть заведений сменила локацию. По мнению экспертов, основной причиной стал рост арендных ставок при одновременном снижении потребительской активности.

Аналитики отмечают, что аудитория, способная позволить себе посещение дорогих ресторанов, постепенно выбирает другие районы. В то же время Большая Никитская улица укрепляет позиции как центр гастрономической жизни Москвы.

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