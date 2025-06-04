Новости Москвы: новостройки возведут в Капотне по программе реновации

В Капотне построят новые дома по программе реновации. Они войдут в проект комплексного развития территорий. Жилые здания появятся рядом с природным заказником и берегом Москвы-реки. Здесь оборудуют зоны отдыха, а для новых жильцов – детские и спортивные площадки.

За пять лет работы автовокзалом "Саларьево" воспользовались более 4,5 миллиона пассажиров. Здесь организованы 53 междугородних и международных направления. Удобство добавляет возможность пересадки на одноименную станцию метро и городской наземный транспорт.

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