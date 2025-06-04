Более 100 площадок заработали в рамках проекта "Лето в Москве"

Более 100 локаций заработали в рамках проекта "Лето в Москве". Москвичей ждут библиотеки, танцплощадки, гастрономические изыски, цирковые и театральные шоу, бассейны под открытым небом. На площади Революции готовят тартар из тунца и манго, а в шатрах можно попробовать устриц, барабульку и чуку.

На Арбате гостей угощают чаем, а в "Москва-Сити" появился павильон в форме клубники. Работает фестиваль "Ледяной Московский чай" – в кафе и ресторанах предлагают авторские напитки с базиликом, каркаде и личи. До конца лета также пройдут гастрономические мастер-классы, концерты и шоу.

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