Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве завершится 4 июня

В столице завершается пятый сезон фестиваля "Рыбная неделя". Все самое свежее и вкусное привезли производители и ресторанные дворики из разных регионов.

Например, из Мурманска доставили палтус, а форель – из Карелии. С Дальнего Востока прибыли гребешки, крабы и креветки. Полакомиться можно даже крабовыми бургерами.

Кроме того, на фестивале можно посмотреть концерты, поучаствовать в мастер-классах и в спортивных соревнованиях. Только в центре Москвы работают пять площадок "Рыбной недели".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.