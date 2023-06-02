Более 100 мероприятий проведут в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 мероприятий подготовили и планируют провести в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет с 2 по 6 июня в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, место проведения фестиваля будет разделено на площадки "Библиотека" и "Малая сцена". Гости смогут посетить презентации новых книг, спектакли и кинопоказы, а также встретиться с авторами. Кроме того, желающие смогут оформить единый читательский билет в столичные библиотеки.

"На одной из площадок откроется настоящее библиотечное пространство: здесь можно будет взять книгу, узнать о полезных цифровых сервисах, встретиться с писателями. На другой пройдут спектакли, кинопоказы и презентации литературных новинок", – отметила она.

Те, кто захочет проверить свои знания в области классической русской литературы, смогут пройти познавательный тест. Для гостей фестиваля также запланированы встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами.

Посетившим фестиваль 2 июня расскажут о творчестве и столичных адресах композитора Сергея Рахманинова. В этом году отмечается 150-летие со дня его рождения.

3 июня желающие смогут больше узнать о советских плакатах и творчестве Владимира Маяковского. Об этом расскажет искусствовед Юлия Киселева. В свою очередь, продюсер Дмитрий Ревнивцев продемонстрирует, как менялся образ учителя в кинематографе.

Лекция о фильмах, выпущенных на основе творчества братьев Стругацких, запланирована на 4 июня. Спектакль "Маяковский. Городской мюзикл" покажут зрителям 6 июня.

Ранее в Москве стартовали выступления победителей проекта "Уличный артист в парках". Свои таланты на городских площадках продемонстрируют музыканты, танцоры, актеры, художники и другие деятели искусства.

В течение всего сезона горожане смогут посмотреть выступления свыше 160 исполнителей, среди которых группа "Обними кита", певицы Лиза Матрешка, Катя Рикеда и другие. Для москвичей представят авторские представления: игру на кеначо и сампоньо, шоу барабанов, чтение поэзии классиков под инструментальные композиции, брейк-данс в сопровождении диджей-сета.



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