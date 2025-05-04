В Москве завершают восстановление Ростокинского акведука

Ростокинский акведук скоро откроется после масштабной реставрации. Как сообщили в департаменте культурного наследия Москвы, специалисты завершают восстановление архитектурного облика сооружения. Работы ведутся не только на внешних фасадах: расчистят и законсервируют белокаменные основания, обновят подъемы и спуски, а также создадут специальные окна с имитацией водного потока.

Одновременно с реставрацией благоустраивают и прилегающие территории в парке "Яуза". Здесь появятся новые смотровые площадки, откуда можно будет рассмотреть восстановленный акведук с разных ракурсов. Работы планируют завершить уже в этом году.

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