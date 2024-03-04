Эксперты рассказали, как в столице появились уличные часы

С 1912 года в столице можно встретить больше тысячи разных уличных циферблатов. Эксперты рассказали, почему уличные часы своим появлением обязаны активному развитию городского транспорта в Москве. Как говорят специалисты, городские часы не только подсказывают время, но и сохраняют исторический облик столицы.

Все уличные часы в Москве модернизированы: они оснащены спутниковой системой коррекции. Кроме того, каждое устройство работает 24 часа в сутки.

Какая связь существует между трамваям и уличными циферблатами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.