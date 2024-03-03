Мэр Москвы рассказал, как в столице следят за уличными часами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На московских улицах больше тысячи часов. Их бесперебойную работу обеспечивает "Служба времени". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам градоначальника, в "Службе времени" трудятся специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они проводят осмотр, техобслуживание и ремонт.



Мэр напомнил, что первые уличные часы появились в столице в 1912 году. Они помогли москвичам ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии. Современные же циферблаты на опорах освещения начали появляться с 1999 года. Например, такие часы были установлены на улице Народного Ополчения, они и сегодня работают исправно.

Ранее стало известно, что в столице за 13 лет отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры. В числе знаковых объектов оказались: Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Миусское трамвайное депо на Лесной улице, Театр эстрады, хлебозавод № 5 на Ходынской улице, павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ и другие.