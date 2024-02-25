На лифтовых указателях в метро появились обозначения ближайших выходов и пересадок

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столичном метро на указателях, которые ведут к лифтам, появились обозначения ближайших выходов и пересадочных станций. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в транспорте продолжает развиваться система навигации.

Раньше на навигационных элементах в метро были обозначены только выходы, которые ведут к эскалаторам и лестницам. Теперь нумерация появилась на лифтовых указателях. Это поможет пассажирам быстрее прокладывать маршрут, а также укажет наиболее удобный подъемник к нужному выходу на станциях с несколькими лифтами. Отмечается, что такие решения уже используются на Большой кольцевой линии.

Нумерация выходов на указателях, ведущих к лифтам, выполнена в едином стиле. В черном квадрате или прямоугольнике расположена желтая цифра — номер выхода. Порядковый номер линии в цветном круге указывает на пересадку на соседнюю ветку.

Ране стало известно, что до конца 2024 года специалисты комплекса городского хозяйства установят более 5 тысяч новых домовых и городских указателей в столице.