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Новости

03 марта, 14:30

Город

Собянин рассказал, как в столице следят за бесперебойной работой часов

Собянин рассказал, как в столице следят за бесперебойной работой часов

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На московских улицах больше 1000 часов. За их бесперебойной работой следят специалисты самых разных профессий. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале поделился интересными деталями о том, как работает "Служба времени". В штате – часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они проводят осмотр, техобслуживание и ремонт. Почти все городские часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и те, что отличаются уникальным дизайном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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