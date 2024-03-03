Собянин рассказал, как в столице следят за бесперебойной работой часов

На московских улицах больше 1000 часов. За их бесперебойной работой следят специалисты самых разных профессий. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале поделился интересными деталями о том, как работает "Служба времени". В штате – часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они проводят осмотр, техобслуживание и ремонт. Почти все городские часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и те, что отличаются уникальным дизайном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.