Трактор не пропустил пешеходов на севере Москвы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

В Москве на Складочной улице водители не могут разъехаться на территории нового жилого комплекса. Очередной конфликт закончился дракой. Телезрители сообщили, что застройщик два года не сдает паркинг, поэтому все бросают машины по мере возможностей.

Водитель трактора не пропустил местных жителей. На словах разобраться не удалось, поэтому стороны конфликта начали перекидываться снежками, потом ссора переросла в драку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.