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Новости

03 декабря, 15:45

Город

Центр поддержки семей мобилизованных проводит предновогодние мероприятия

Центр поддержки семей мобилизованных проводит предновогодние мероприятия

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Центр поддержки семей мобилизованных проводит предновогодние мероприятия. Программа рассчитана на мам с детьми разного возраста.

Например, ребята могут сделать подарки близким: браслет из бусин на ленте, елочную игрушку или новогоднюю открытку. Для гостей работает фотозона и почта Деда Мороза. Каждая семья также может вписать свое любимое блюдо в "Книгу семейных новогодних рецептов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоАлина Гилева
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