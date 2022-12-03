03 декабря, 15:45Город
Центр поддержки семей мобилизованных проводит предновогодние мероприятия
Центр поддержки семей мобилизованных проводит предновогодние мероприятия. Программа рассчитана на мам с детьми разного возраста.
Например, ребята могут сделать подарки близким: браслет из бусин на ленте, елочную игрушку или новогоднюю открытку. Для гостей работает фотозона и почта Деда Мороза. Каждая семья также может вписать свое любимое блюдо в "Книгу семейных новогодних рецептов".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.