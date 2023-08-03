12:15Город
На столичных дорогах начали фиксировать мотоциклистов без шлемов с помощью 500 камер
С 3 августа 500 камер на московских дорогах начали фиксировать мотоциклистов, которые ездят без шлема сами или перевозят без него пассажиров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
По их данным, с начала года в авариях погибли уже 13 мотоциклистов. Часто байкеры не используют средства защиты и снижают собственные шансы выжить в аварии. Штраф за отсутствие шлема или его неправильное использование составляет одну тысячу рублей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.