Открытие модернизированной станции Тестовская МЦД-1 запланировано на 2026 год

Фото: Максим Денисов/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Завершение реконструкции платформы Тестовская планируется на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

"В рамках развития остановочного пункта Тестовская МЦД-1 предусмотрено строительство двух подземных вестибюлей со сходами на пассажирские платформы, реконструкция двух существующих платформ и возведение новой платформы с навесами от атмосферных осадков на всю длину", – сообщает Бочкарев.

По словам заместителя мэра, сейчас работы находятся на начальном этапе: установлен строительный городок, возводятся временные платформы.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что обновленная платформа позволит обеспечить комфортную пересадку между диаметрами МЦД-1 и МЦД-4, а также доступ жителем Мукомольного проезда к новой транспортной инфраструктуре остановочного пункта Тестовская МЦД-1 и ММДЦ Москва-Сити.

Программа развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом диаметральных маршрутов на период 2019-2024 годы утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

На финальном этапе реконструкции находится станция Крюково, которая станет многоуровневым вокзалом МЦД-3. Ожидается, что пассажиропоток на этой станции вырастет почти вдвое, а у пассажиров появится возможность сделать быструю пересадку между разными видами станций, в том числе и на поезда дальнего следования.