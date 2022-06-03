Столичная водосточная сеть справилась с осадками

Водосточная сеть Москвы справилась со всем объемов осадков, которые выпали за сутки. По словам начальника первого эксплуатационного гидротехнического района ГУП "Мосводосток" Николая Крепака, в столице выпало 20% среднемесячной нормы дождевой воды.

Он подчеркнул, что столичная сеть отлично справилась с обильными осадками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.