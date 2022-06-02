На здании посольства США в Москве показали портреты погибших детей Донбасса

На здании посольства США в столице показали портреты погибших детей Донбасса. Только в Донецкой Народной Республике, по данным местных властей, за восемь лет жертвами конфликта стали 117 несовершеннолетних.

Как живут дети на освобожденных территориях сейчас? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.