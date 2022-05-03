В Бирюлевском дендропарке пройдет праздник цветения сакуры. Мероприятие начнется в 12:00.

Все желающие смогут познакомиться с традициями японской культуры и послушать музыку Страны восходящего солнца. Также в программе мастер-классы: в рамках одного из них участникам расскажут, как сделать японский веер.

"Роща Сакуры" появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Тогда в Москву привезли несколько десятков саженцев с японского острова Хоккайдо. Еще в парке создали "сад камней" и сеть извилистых дорожек, которые называются "сухой ручей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.