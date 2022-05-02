Фестиваль "Московская весна" продлится до 10 мая

Свыше 20 тематических площадок с мастер-классами, концертами и спектаклями работает на фестивале "Московская весна". Мероприятия продлится до 10 мая.

Представитель оргкомитета фестиваля Павел Гусев рассказал, что жители и гости столицы на фестивале могут попробовать сладкий плов с курагой и изюмном, куриное филе в медово-горчичном соусе, ароматные шашлыки, семгу на гриле, блины на свекольном, шоколадном и шпинатном тесте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

