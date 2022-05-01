В центре Москвы начали благоустраивать переулки. Сейчас работы идут в квартале между Тверской и Большой Никитской.

Как сообщил заммэра Петр Бирюков, там расширят тротуары, организуют удобные парковочные карманы, обустроят газоны, дополнительно высадят кустарники и установят современные фонари. Это добавит функциональности и комфорта переулкам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.