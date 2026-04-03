Жители Печатников смогут посещать занятия по театральному искусству рядом с домом

Новый культурно-спортивный центр "Печатники" открылся на юго-востоке столицы. Теперь жители смогут посещать занятия по театральному, вокальному и изобразительному искусству прямо рядом с домом. Также там будут проводиться различные тренировки, например по гимнастике и пилатесу.

Высокие потолки нового центра позволяют добавить в программу самые сложные элементы, которые были не выполнимы в прежних условиях. В другой части зала на татами юные борцы готовятся к соревнованиям на новой площадке. Здесь также будут проходить занятия по рисованию, вокалу и театральному искусству.

