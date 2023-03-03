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03 марта, 20:00

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Выставка "Первые моторы России" открылась в Гараже особого назначения ФСО на ВДНХ

Выставка "Первые моторы России" открылась в Гараже особого назначения ФСО на ВДНХ

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Выставка "Первые моторы России" открылась в Гараже особого назначения ФСО на ВДНХ. Она представляет собой коллекцию автомобилей, которые появились на дорогах более века назад. Проект подготовили вместе с Политехническим музеем.

Некоторые модели показали публике впервые. В залах можно увидеть, например, французский автомобиль De Dion-Bouton – его особенность в том, что пассажиры ехали в салоне напротив водителя. Посетители оценят британский электромобиль City & Suburban, который был изготовлен для императрицы Марии Федоровны, матери Николая II.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городвыставкивидеоЕкатерина Фоменко
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