Более 25 тыс москвичей заключили договоры на жилье по реновации за последние 9 месяцев

Более 25 тысяч москвичей заключили договоры на новое жилье по программе реновации за последние девять месяцев. Жители выбирают квартиры, оформляют документы и переезжают с помощью от городских сервисов.

Программа реновации началась в 2017 году, и к настоящему времени более 160 тысяч москвичей получили новые квартиры в современных новостройках. Голосование на платформе "Активный гражданин" определило список домов, подлежащих сносу и переселению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.