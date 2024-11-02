Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 22:15

Город

Более 25 тыс москвичей заключили договоры на жилье по реновации за последние 9 месяцев

Более 25 тыс москвичей заключили договоры на жилье по реновации за последние 9 месяцев

Национальный центр "Россия" откроется в День народного единства в Москве

"Мой район. Новости": новая дорога улучшила транспортную доступность 500 тыс жителей ЮАО

Еще 16 путепроводов через железные дороги построят в столице до 2030 года

Рестораны и кафе в центре Москвы перестали обслуживать квадроберов

Более 300 развлекательных мероприятий подготовили в Москве ко Дню народного единства

"Сити": как проходит чаепитие в ресторанах Москвы

Новости часа: построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии

Новости часа: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

Более 25 тыс москвичей заключили договоры на жилье по реновации за 9 месяцев 2024 года

Более 25 тысяч москвичей заключили договоры на новое жилье по программе реновации за последние девять месяцев. Жители выбирают квартиры, оформляют документы и переезжают с помощью от городских сервисов.

Программа реновации началась в 2017 году, и к настоящему времени более 160 тысяч москвичей получили новые квартиры в современных новостройках. Голосование на платформе "Активный гражданин" определило список домов, подлежащих сносу и переселению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоДиана ЖуковаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика