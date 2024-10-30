Деликатесы и сувениры представлены на центральных площадках "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Суп с тыквой, варенье из кедра и колбасу из изюбря представили производители из разных регионов России на центральных площадках "Московских сезонов". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители и гости столицы могут купить сушеные грибы, которые были приготовлены в русской печи, а также соленые грибы, засоленные в бочках. Эти грибы были собраны в экологически чистых лесах Карелии, Коми и Ленинградской области.

Производители представили и домбайский мед, варенье, ароматные травяные чаи и овощные заготовки. Все эти продукты сделаны из трав и плодов, которые собирают в Тебердинском национальном парке, Домбае, Архызе и Марухе. Кроме того, посетители могут насладиться вкусом карачаево-черкесских соков и лимонадов, приготовленных из кристально чистой воды.

Из Сибири в Москву доставили грибы, сушеные ягоды, варенье из кедровых орехов и шишек. А из Ивановской области привезли сушеные жимолость, облепиху и смородину, а также конфитюры, мармелад и пастилу из них.

Многим посетителям удастся впервые попробовать карпаччо из мяса марала, бастурму из медвежатины, колбасу из изюбря или оленины, вяленое и сыровяленое мясо лося, барсука, бобра и другие мясные продукты. Для любителей сладкого производители изготовили пряники ручной работы, натуральный мед и медовые смеси с фисташками, малиной, черникой и другими добавками.

Кроме того, на фестивале можно найти сувениры, подарки, украшения и предметы декора из экологически чистых материалов, включая игрушки ручной работы и амигуруми. Также гости могут купить авторские броши, чокеры, бижутерию из японского бисера, дизайнерские шляпки, сумочки, варежки из овечьей шерсти и войлочные палантины.

Для посетителей фестиваля представили осеннее меню. Так, на площадке на Тверской площади можно угоститься цветной капустой в ореховом соусе, баклажанами с томатами и круассаном с семгой или томленой говядиной.

На площади Революции организаторы установили офир, где можно научиться готовить колбаски из свинины, шашлыки из свинины и курицы, печеный картофель с квашеной капустой и бочковыми солеными огурцами. К чаю с бархатцами предлагаются вафли с карельской семгой и бургер с мурманской треской.

До конца осени в столичной сети кофеен будут доступны сезонные новинки, в том числе сливочный суп с тыквой, боул с киноа, пряный рис с курицей в соусе карри и с ананасами, сладким перцем и кинзой, а также чиабатта с индейкой в соусе карри и двумя видами сыра.

С согревающим яблочным мокко с карамелью и латте с кленовым сиропом, пеканом и шоколадными шариками будут хорошо сочетаться изысканные десерты. Например, тарталетка со вкусом юдзу и творожный чизкейк с инжиром.

Между тем в честь Дня народного единства на ВДНХ 3 и 4 ноября пройдут экскурсии и исторический фестиваль. Например, 3 и 4 ноября в 13:00 начнется познавательная прогулка "Народное единство в символах архитектуры ВДНХ", в ходе которой гиды расскажут об истории празднования Дня народного единства на ВДНХ.

Кроме того, 4 ноября в 15:00, 17:00 и 19:30 пройдут экскурсии в центре "Космонавтика и авиация", на которых гостям расскажут о космических программах, об экспериментах, которые проводят на орбите.