Рыбные рынки в Москве предоставили скидки на продукцию в честь Дня народного единства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Морскую продукцию на рыбных рынках "Москва – на волне" можно будет приобрести со скидкой в 10%, которую предоставили в честь Дня народного единства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Акция продлится с 2 по 10 ноября. Продукты, участвующие в ней, пометят специальными ценниками. Например, посетители смогут приобрести курильские гребешки, чавычу с Камчатки, треску и пикшу из Мурманска, а также якутскую рыбу. Всего со скидкой будет представлено 13 позиций из ассортимента.

Помимо этого, соответствующие продукты попадут в меню на детских мастер-классах. На занятиях участников не только научат готовить, но и расскажут им интересные факты о кулинарии народов России.

Всего с момента открытия рыбных рынков там прошли свыше 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей. Участие в них приняли почти 10 тысяч юных поваров.

Над программами занятий работают профессионалы, при этом особое внимание они обращают на возраст участников. Кроме того, для приготовления блюд не требуются специальные навыки и редкие ингредиенты, поэтому их легко повторить дома. Кроме того, во время масштабных городских мероприятий мастер-классы включают в себя специальные программы.