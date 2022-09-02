Восемь столичных улиц приведут в порядок в формате "От дома до дома" в 2022 году

Восемь столичных улиц приведут в порядок в 2022 году в формате "От дома до дома". Такой подход предполагает благоустройство улицы от фасада одного здания до фасада другого. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Работы пройдут на Братиславской, Краснодонской, Зеленодольской, Кастанаевской, Армавирской улицах, участке Дмитровского шоссе. Там поменяют покрытие проезжей части, обновят тротуары, установят фонари и современные остановки общественного транспорта, поставят скамейки для отдыха и навигационные стелы, высадят деревья и кустарники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.