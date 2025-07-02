Москвичей пригласили проголосовать за лучший строительный проект города

Жителям столицы предлагают выбрать лучший строительный проект Москвы. На победу претендуют около 40 объектов, реализованных в 2024 году. Среди них – станции метро, больницы, театры, школы и жилые дома.

Например, корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, "Лента Мебиуса" на ВДНХ и многое другое. Отдать свой голос за лучший проект можно на портале "Активный гражданин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.