Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры. Эта престижная награда ежегодно присуждается за наиболее выразительные, оригинальные и качественные решения в сфере капитального строительства. В этом году лауреатами стали 27 архитекторов.

По словам мэра, реализованные проекты отвечают задачам по формированию комфортной городской среды и способствуют перспективному развитию строительной отрасли. Среди лауреатов – коллектив архитекторов, разработавших новый кампус МГТУ имени Баумана, а также авторы проектов станций метро "Улица Генерала Тюленева" и "Авиамоторная".

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