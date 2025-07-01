Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

Сергей Собянин вручил премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

Собянин: движение по участку дублера Калужского шоссе откроется в этом году

Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

Собянин объявил о начале обновления поездов на Ярославском направлении МЖД

Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры рядом с новыми станциями метро

Собянин: клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики

Собянин: партнеры "Лета в Москве" провели более 100 уникальных мероприятий

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры. Эта престижная награда ежегодно присуждается за наиболее выразительные, оригинальные и качественные решения в сфере капитального строительства. В этом году лауреатами стали 27 архитекторов.

По словам мэра, реализованные проекты отвечают задачам по формированию комфортной городской среды и способствуют перспективному развитию строительной отрасли. Среди лауреатов – коллектив архитекторов, разработавших новый кампус МГТУ имени Баумана, а также авторы проектов станций метро "Улица Генерала Тюленева" и "Авиамоторная".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика