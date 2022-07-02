Посвященный юбилею ТиНАО фестиваль проходит на Манежной площади

На Манежной площади проходит фестиваль, посвященный юбилею Новой Москвы. На площадках работают рестораны, которые готовят в том числе из продуктов, выращенных в ТиНАО.

Кроме того, гостей фестиваля ждут воркшопы, мастер-классы и концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

