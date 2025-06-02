В столице стартовали мероприятия проекта "Лето в Москве"

В столице стартовали мероприятия масштабного проекта "Лето в Москве". В течение всего лета в городе будут проходить десятки концертов, фестивалей, мастер-классов и спортивных тренировок.

Например, 2 июня на Тверском бульваре в 12:00 начнется Чемпионат Москвы по игре в "Камень, ножницы, бумага". На Крымской набережной пройдут танцевальные выступления и флешмобы, начало в 18:00. В Михайловском парке в 17:00 состоится занятие по кундалини-йоге.

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