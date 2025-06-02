Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 08:00

Город

В столице стартовали мероприятия проекта "Лето в Москве"

В столице стартовали мероприятия проекта "Лето в Москве"

278 детей родились в Москве 1 июня

Столичные компании нарастили объемы выпуска продукции для детей и подростков

"Утро": 22 градуса ожидается в Москве днем 2 июня

Московские студенты колледжей стали все чаще побеждать на международных конкурсах

В столице появился новый агрегатор такси

Открытые бассейны начали работать в парке "Ходынское поле" в Москве

Выставка "Тени незабытых предков" пройдет в Московском зоопарке

Молодой лось вышел на дорогу в районе подмосковных Химок

В столице стартовал фестиваль "Театральный бульвар"

В столице стартовали мероприятия масштабного проекта "Лето в Москве". В течение всего лета в городе будут проходить десятки концертов, фестивалей, мастер-классов и спортивных тренировок.

Например, 2 июня на Тверском бульваре в 12:00 начнется Чемпионат Москвы по игре в "Камень, ножницы, бумага". На Крымской набережной пройдут танцевальные выступления и флешмобы, начало в 18:00. В Михайловском парке в 17:00 состоится занятие по кундалини-йоге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика