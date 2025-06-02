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Новости

Новости

02 июня, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" можно попробовать мидии, зубатку и горбушу

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 31 мая

Пляжная зона открылась на Северном речном вокзале в Москве

Сергей Собянин рассказал, как московские студенты получают практические навыки

Мероприятия проекта "Лето в Москве" начнут проходить в столице с 1 июня

Сервисы кикшерингов в Москве начнут настраивать самокаты под каждого пользователя

В Москве сервисы кикшеринга начали оценивать пользователей по рейтингу

Собянин: более 90 станций метро будет оснащено цифровой навигацией до 2030 года

В Москве открылась пляжная зона на Северном речном вокзале

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В 2025 году начнется строительство моста, который соединит стрелку Балчуга с Репинским сквером, сообщил Сергей Собянин. Мост пройдет под Малым Каменным мостом, продолжив пешеходный маршрут от "ГЭС-2" до Воробьевых гор. Длина моста составит 170 метров, ширина – более 5 метров. На набережную сделают четыре спуска, включая два с пандусами.

"За прошедшие пять лет индивидуальные предприниматели возвели в Москве 54 здания. В их числе 2 лечебно-оздоровительных центра, 3 спортивных учреждения, 6 административно-деловых и 17 торгово-бытовых объектов. Больше всего недвижимости частные инвесторы возвели в ТиНАО – с 2020 года 36 зданий", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Преображенское в Восточном административном округе началось строительство детского сада на 200 мест. Трехэтажное здание детского сада площадью 3,6 тысячи квадратных метров появится на 1-й улице Бухвостова.

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