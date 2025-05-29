Столичное электродепо "Ильинское" будет построено по новой концепции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве электродепо "Ильинское" возведут по новой типовой концепции, позволяющей оптимизировать площади объекта и сократить сроки строительства. Об сообщается на сайте градостроительного комплекса столицы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в настоящее время электродепо для обслуживания подвижного состава метро состоят из 30–45 объектов. Новая концепция позволит сократить это число до 10. В частности, отдельные здания и сооружения объединят в корпуса, пояснил он.

Депо "Ильинское" для обслуживания Рублево-Архангельской линии расположится на территории Красногорска на площади порядка 15 гектаров. Реализация проекта позволит создать свыше 200 рабочих мест.

В данный момент проводятся проектно-изыскательные работы, оформляются разрешения и допуски для начала подготовки стройплощадки. Вместе с этим ведется сооружение перегонных тоннелей и станций Рублево-Архангельской линии, поезда которой будет обслуживать указанное депо, отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Ранее в Братееве открылось электродепо "Южное" для обслуживания подвижного состава Замоскворецкой линии. Длина путей превышает 6 километров. На территории депо построили 46 зданий и сооружений, в которых работает 4 тысячи единиц основного и более 40 тысяч единиц вспомогательного оборудования.