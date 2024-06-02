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02 июня, 00:15

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Международный фестиваль "Движение Первых" стартовал на ВДНХ

Международный фестиваль "Движение Первых" стартовал на ВДНХ

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Международный фестиваль "Движение Первых" стартовал на ВДНХ. На мероприятии, которое продлится до 2 июня, запланированы деловые игры, квизы и встречи с экспертами.

Своим профессиональным опытом поделятся олимпийские чемпионы, артисты и телевизионные ведущие. Перед открытием фестиваля обновили экспозицию павильона №1 и установили новую площадку. Теперь гости могут провести время в комфортном читальном зале с гамаками, шезлонгами и зарядками для мобильных телефонов.

Около фонтана "Каменный цветок" будет работать зона семейного отдыха и творчества. Выступят детские коллективы, пройдут мастер-классы по вокалу и по актерскому мастерству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Кузнеченкова
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