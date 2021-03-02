В столице открыли памятник 18-й дивизии Московского народного ополчения

На Ленинградском проспекте торжественно открыли памятник 18-й дивизии Московского народного ополчения. Он разместился недалеко от гостиницы "Советская", где и формировалась дивизия.

Только за один день в комиссию поступило 7,5 тысячи заявлений. А всего пришли 200 тысяч человек – простые москвичи, от школьников до пенсионеров, которые вышли защищать свой город.

Дивизия участвовала в строительстве Можайской линии обороны, сдерживала натиск фашистов под Волоколамском, участвовала в контрнаступлении под Москвой и дошла до Восточной Пруссии. А в 1942 году была преобразована в 11-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.