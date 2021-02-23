Собянин предложил горожанам рассказать о памятниках и монументах Москвы в годы войны

19:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы
Сергей Собянин предложил жителям столицы рассказать о зданиях и монументах Москвы, выстоявших в Великую Отечественную войну. Могут быть предоставлены воспоминания родных, архивные письма, говорится в публикации мэра Москвы на странице в Instagram.
"На стенах Пушкинского музея сохранились следы от осколков разорвавшейся бомбы. В годы Великой Отечественной войны пострадали Третьяковская галерея, Погодинская изба в Хамовниках, Большой театр. Был практически разрушен театр имени Вахтангова. Давайте сохраним историю о таких домах и памятниках для будущих поколений", – следует из поста градоначальника. Как отметил Сергей Собянин, полученные архивные материалы разместят ко Дню Победы.
С 23 февраля департамент культурного наследия Москвы запустил проект "Книга памятников – героев Москвы". Можно будет присылать истории зданий, которые пережили бомбардировки, домов, где проживали герои войны.
Планируется, что основной корпус материалов соберут к 9 мая. Все они будут представлены на сайте проекта.
Ранее Главархив Москвы рассказал историю Дня защитника Отечества. В 1919 году 23 февраля отмечали День Красного подарка.
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