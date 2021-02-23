Главархив Москвы рассказал историю Дня защитника Отечества

Фото: Главархив Москвы

Главархив рассказал, как возник День защитника Отечества, а также о предыдущих названиях праздника, передает портал мэра и правительства Москвы.

В 1919 году 23 февраля отмечали День Красного подарка. Дата была приурочена к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. В тот год празднование прошло с музыкой и представлениями. Последующие два года 23 Февраля не отмечали.

В 1922 году Президиум ВЦИК постановил утвердить четвертую годовщину Рабоче-крестьянской Красной армии (еще в январе 1918 года была создана Рабоче-крестьянская Красная армия). Тогда же у праздника появилось и новое название – День Красной армии и Военно-морского флота.

Годом позднее, в 1923 году, празднование проходило торжественно. Мероприятия по случаю памятной даты проводили в воинских частях, на предприятиях, в школах и вузах. В последующие три года торжества иногда организовывали в Большом театра или Доме союзов.

В 1928 году в честь 10-летия Красной армии состоялось открытие Центрального дома Красной армии и одноименного музея. А в 1938 году Президиум Верховного Совета СССР учредил первую советскую медаль "ХХ лет Рабоче-крестьянской Красной армии". Ее получали военнослужащие и участники Гражданской войны.

Во времена Великой Отечественной войны праздник отмечали тематическими выставками. В 1946 году праздник стал называться Днем Советской армии и Военно-морского флота. Торжественные мероприятия проходили ежегодно на районном и городском уровнях.

Современное название – День защитника Отечества – праздник получил в 1995 году. В 2002 году этот день сделали выходным.

В настоящее время 23 февраля у Кремля проходит церемония с возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата. Также организовываются торжественные мероприятия и праздничный салют.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент РФ отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга.

