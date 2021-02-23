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Общество

09:48

В библиотеке МЭШ появилась подборка тематических материалов к 23 Февраля

образование общество праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) опубликованы материалы, посвященные Дню защитника Отечества, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на сервисе опубликован сценарий урока "Герои войны. Маршал СССР Федор Иванович Толбухин", в рамках которого школьники смогут узнать интересные факты о прославленном советском полководце. Также учащиеся могут познакомиться с военными песнями, памятниками и мемориалами ВОВ.

Кроме того, в библиотеке опубликованы материалы, которые познакомят пользователей с героями обороны Ленинграда в период Великой Отечественной войны, с женщинами-летчиками во время ВОВ, а также с подвигами маленьких защитников Отечества.

А урок "Александр Невский" познакомит учащихся с отрывками из исторической драмы Сергея Эйзенштейна, музыкой Сергея Прокофьева, а также проведет по Кольцевой линии московского метро.

Ранее жителей столицы пригласили отметить 23 Февраля на ВДНХ. В этот день на бесплатной экскурсии по ВДНХ участники увидят знаменитые мужские скульптурные образы выставки, а также посетят монумент "Работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, погибшим на фронтах ВОВ 1941–1945 годов". В центре славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия для детей "Слово про силу русскую и победы славные".

В Москве в честь праздника городские службы разместили около 400 праздничных плакатов с поздравлениями на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа появились тематические открытки.

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