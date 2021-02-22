Парки подготовили развлекательную программу для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки подготовили развлекательную программу на неделю для жителей и гостей столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 22 по 28 февраля ожидаются спектакли, концерты, театрализованные шоу на льду, экскурсии, лекции, спортивные занятия и многое другое. Для тех, кто предпочитает оставаться дома, мероприятия пройдут онлайн. На страницах парков в соцсетях появятся лекции, спортивные тренировки и творческий мастер-класс.

К примеру, музей-заповедник "Царицыно" подготовил джазовые концерты. Билеты можно купить на официальном сайте парка.

Таганский парк приглашает гостей на моноспектакль "Весной вернусь" (12+) по произведениям прозаика, поэтессы и переводчицы Тэффи (Надежды Лохвицкой), а также спектакль "Битва за Мосул" (18+) по одноименной пьесе Алексея Житковского.

В Воронцовском парке можно будет узнать о быте и традициях русского дворянства. Там состоится бесплатная экскурсия "Один день из жизни помещика".

Измайловский парк приглашает юных гостей на спектакли и анимационные шоу. Представления будут проходить по субботам и воскресеньям на катке "Серебряный лед".

Парк "Фили" проведет зимний фестиваль "Чувство снега". Программа будет интересна всем, кто интересуется Арктикой, ее фауной и бытом северных народов. В Бабушкинском парке пройдет силовая онлайн-тренировка с использованием утяжелителей.

Парк "Ходынское поле" продолжит виртуальный марафон по стретчингу, а музей-усадьба "Кусково" проведет онлайн-лекцию "От графини до схимонахини".

Парк "Сокольники" подготовил лекцию "Как зимуют пальмы в большом розарии", на которой расскажут, как специалисты парка ухаживают за экзотическими деревьями в холодное время.

В праздничные дни Москву украсят праздничные плакаты и открытки на цифровых билбордах. В честь Дня защитника Отечества городские службы разместят около 400 праздничных плакатов с поздравлениями на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа появятся тематические открытки, которые жители столицы смогут увидеть уже 21 февраля в 17:55.