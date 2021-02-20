Для москвичей подготовили онлайн-программу на праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные учреждения культуры предлагают москвичам провести предстоящие праздники с пользой для семьи. Для гостей подготовили познавательные лекции и интересные обучающие занятия, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Вспомнить имена великих полководцев предлагает библиотека № 170 имени К. Г. Паустовского. 22 февраля в 16:00 состоится лекция на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Прямую трансляцию видеолекции о жизни и подвигах адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова проведет 23 февраля музейно-парковый комплекс "Северное Тушино". Начало в 18:00 на странице в социальной сети "ВКонтакте".
Самые активные приглашаются на силовую тренировку от Бабушкинского парка. Ролик появится на страницах парка в социальных сетях 22 февраля в полдень. Для занятия нужно подготовить коврик и кроссовки.
А на официальном сайте культурного центра "Митино" в тот же день в 12:00 будет доступен мастер-класс по самообороне. К участию приглашают всех желающих, в том числе детей старше шести лет.
Кроме того, 21 февраля отмечают Международный день родного языка. Таганский парк в этот день приглашает познакомиться с историей возникновения праздника и присоединиться к познавательной программе. Занятие пройдет в 12:00 на страницах парка в "Instagram", "Facebook" и "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в Москве праздничный салют ко Дню защитника Отечества состоится в 21:00, его проведут сразу на трех площадках.
Москвичам рассказали, чем можно заняться в праздничные выходные
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