Жителей столицы пригласили отметить 23 Февраля на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На ВДНХ 21, 22 и 23 февраля будет проходить специальная программа, в которую вошли тематические экскурсии и кинопоказы. Посетители послушают стихи и песни военных лет, узнают, что такое семафорная азбука, научатся вязать морские узлы, а также сделают подарки своими руками. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в праздничные выходные для всех желающих на ВДНХ проведут бесплатные экскурсии по территории выставки и музеям. 21 февраля состоятся познавательные туры "История России — наука побеждать" в Музее кукол.
В этот же день резидент "Парка ремесел" карамельная мануфактура устраивает тематические мастер-классы. А на катке пройдет конькобежный фестиваль "Московские молнии". Взрослых и детей ждут спринтерские забеги, соревнования профессионалов.
22 февраля состоится бесплатная обзорная экскурсия по территории ВДНХ, на которой можно будет узнать историю выставки с даты ее основания. Также в этот день состоится прогулка "История России – наука побеждать" по экспозиции Музея кукол и экскурсия по обновленной экспозиции Музея ВДНХ. А в лектории "Дома ремесел" пройдет встреча "Комикс как отражение войны. Мужество, победы, память".
23 февраля на бесплатной экскурсии по ВДНХ участники увидят знаменитые мужские скульптурные образы выставки, а также посетят монумент "Работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, погибшим на фронтах ВОВ 1941–1945 годов". В центре славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия для детей "Слово про силу русскую и победы славные".
Подробнее о мероприятиях и условиях участия можно узнать на mos.ru.
Кроме того, в праздничные дни Москву украсят праздничные плакаты и открытки на цифровых билбордах. В честь Дня защитника Отечества городские службы разместят около 400 праздничных плакатов с поздравлениями на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа появятся тематические открытки, которые жители столицы смогут увидеть уже 21 февраля в 17:55.
Ранее москвичам рассказали, как будут работать городские учреждения в праздники. Так, поликлиники 21 и 23 февраля будут принимать взрослых с 09:00 до 16:00, 22 февраля медицинские учреждения будут работать на два часа дольше – до 18:00. Вызвать врача на дом в эти дни можно будет с 08:00 до 20:00, прием вызовов будет осуществляться до 19:30.
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