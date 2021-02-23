Фото: портал мэра и правительства Москвы



В Москве в честь Дня защитника Отечества прогремит салют на трех городских площадках, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве 23 февраля 2021 года в 21:00. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ", – рассказали ТАСС в департаменте.

Самый масштабный салют запустят на Лужнецкой набережной. Там планируют использовать 40 салютных установок и 18 артиллеристских орудий калибра 76 миллиметров "ЗИС-3".

В Москве в честь праздника городские службы разместили около 400 праздничных плакатов с поздравлениями на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа появились тематические открытки.

В День защитника Отечества за безопасностью в городе будут следить более 100 спасателей и пожарных. К мероприятиям привлекут 11 единиц техники, среди которых – один катер Московской городской поисково-спасательной службы.

В МЧС отметили, что специалисты управления провели профилактические обследования и инструктажи с организаторами праздничных салютов, а также разъяснили противопожарные нормы и требования всем ответственным лицам.