В Москве 100 сотрудников МЧС обеспечат безопасность в День защитника Отечества

19:37
Фото: РИА Новости/Григорий Сысев
Более 100 спасателей и пожарных займутся обеспечением безопасности торжественных мероприятий, которые пройдут в Москве 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.
"Главным управлением МЧС России по Москве совместно с органами исполнительной власти города реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в период проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Более 100 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольцев обеспечат безопасность проводимых мероприятий", – заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Также к мероприятиям привлекут 11 единиц техники, среди которых один катер Московской городской поисково-спасательной службы. В МЧС отметили, что специалисты управления провели профилактические обследования и инструктажи с организаторами праздничных салютов, а также разъяснили противопожарные нормы и требования всем ответственным лицам.
"Для ликвидации последствий возможных происшествий в городе на дежурстве будут находиться порядка 1 200 человек и более 300 единиц пожарно-спасательной и специальной техники", – уточнили в МЧС, отметив, что силы и средства столичного управления готовы к обеспечению безопасности и оперативному реагированию на возможные пожары и чрезвычайные ситуации.
Ранее сообщалось, что в Москве праздничный салют ко Дню защитника Отечества состоится в 21:00, его проведут сразу на трех площадках: на Лужнецкой набережной, в парке Победы на Поклонной горе и ВДНХ. Отмечается, что салют произведут из 78 артиллерийских орудий и самоходных пусковых установок, каждая из которых выполнит по 30 залпов.
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