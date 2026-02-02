02 февраля, 16:15Общество
Спецтехнику задействовали для уборки снега в Донском районе Москвы
В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов. Для этих целей в Донском районе задействована 41 единица собственной уборочной техники, а также привлеченная.
Как отметил заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд, прошедшие морозы в столице носили аномальный характер. Среднесуточная температура в Москве была ниже обычной климатической нормы не только Архангельска или Сыктывкара, но даже Марий Эл.
