Спецтехнику задействовали для уборки снега в Донском районе Москвы

В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов. Для этих целей в Донском районе задействована 41 единица собственной уборочной техники, а также привлеченная.

Как отметил заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд, прошедшие морозы в столице носили аномальный характер. Среднесуточная температура в Москве была ниже обычной климатической нормы не только Архангельска или Сыктывкара, но даже Марий Эл.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.