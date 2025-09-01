Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр, где впервые разместят редкие предметы искусства, сообщил Сергей Собянин. Перед публикой предстанут экспонаты из запасников московских музеев, в том числе из Третьяковской галереи. Общая площадь здания составит 72 тысячи квадратных метров, из них 19 тысяч – выставочное пространство.

"Город предоставил девелоперу 2,9 гектара земли в районе Москворечье-Сабурове на юге столицы для реализации масштабных инвестиционных проектов. Он построит образовательный комплекс, который смогут посещать 2,5 тысячи учащихся школы и 500 воспитанников детского сада. Объект станет одним из самых крупных в Москве", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Началось сооружение монтажной камеры для старта проходки тоннелей от станции "Щелковская" до новой станции "Гольяново". В ходе работ будут использованы тоннелепроходческие щиты диаметром 6 метров.