Новости градостроительного комплекса Москвы

01 сентября, 14:30

"Новости дня": ЦОДД опубликовал прогноз загруженности трасс в Москве 30 и 31 августа

Новости Московского транспорта

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Собянин: 1 сентября в Коммунарке откроется новый учебный комплекс

"Атмосфера": 28 градусов ожидается в Москве днем 30 августа

Филевскую линию столичного метро продлят до "Сколково"

Эксперт рассказал, сколько стоит обучение в частных школах Москвы

Москвичи смогут почтить память композитора Щедрина в фойе Большого театра

Аттракцион с декорациями фильма про Буратино запустят на площадке "Москино"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр, где впервые разместят редкие предметы искусства, сообщил Сергей Собянин. Перед публикой предстанут экспонаты из запасников московских музеев, в том числе из Третьяковской галереи. Общая площадь здания составит 72 тысячи квадратных метров, из них 19 тысяч – выставочное пространство.

"Город предоставил девелоперу 2,9 гектара земли в районе Москворечье-Сабурове на юге столицы для реализации масштабных инвестиционных проектов. Он построит образовательный комплекс, который смогут посещать 2,5 тысячи учащихся школы и 500 воспитанников детского сада. Объект станет одним из самых крупных в Москве", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Началось сооружение монтажной камеры для старта проходки тоннелей от станции "Щелковская" до новой станции "Гольяново". В ходе работ будут использованы тоннелепроходческие щиты диаметром 6 метров.

