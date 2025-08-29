Движение временно перекроют в районе "Лужников" 30 августа

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Движение будет временно закрыто в районе спортивной арены "Лужники" в субботу, 30 августа, из-за проведения концерта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что с 08:00 и вплоть до окончания мероприятия нельзя будет проехать по съезду с Хамовнического Вала на улицу Доватора, а с 20:00 – на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, а также по 3-й Фрунзенской, Трубецкой улице и по Проектируемому проезду № 2309.

Также с 00:01 30 августа и до окончания мероприятия на некоторых участках будет запрещена парковка. Столичный департамент призвал граждан быть внимательными и строить свой маршрут заранее, учитывая временные ограничения.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее в Москве закрыли участок улицы Юных Ленинцев. До 3 сентября в районе дома № 54, строения 3, нельзя проехать по одной полосе, также недоступна парковка. По 20 ноября введут ограничения от улицы Зеленодольской до дома № 54, строения 3.

