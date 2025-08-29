29 августа, 13:08Общество
Летняя температура в столице превысила норму на 0,8 градуса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температурный фон в Москве в течение лета этого года был примерно на 0,8 градуса выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции.
По словам синоптика, в июне температура была на 0,4 градуса ниже нормы, а в июле – на 1,9 градуса выше. В августе показатель ожидается на 0,5–0,7 градуса ниже характеристик.
Метеоролог отметил, что в июле неделю фиксировалась температура, превышающая 30 градусов. В этом месяце в столице зарегистрировали абсолютные рекорды температуры и осадков. Общее количество осадков по итогам лета превысит норму, указал он.
Кроме того, июль 2025 года занял третье место в ранге самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в России.
"Если говорить о температуре, метеорологи в последнее время обращают внимание на среднюю температуру океана в зоне 60 градусов северной широты. Она является очень важным индикатором для прогноза на будущее. В июле средняя температура в этой зоне была тоже третья по величине", – цитирует специалиста ТАСС.
Помимо этого, уточнил он, в этом месяце отмечалась небольшая протяженность арктического льда: второе место по минимуму этой величины за весь период наблюдений в течение 47 лет.
При этом в Москве в воскресенье, 31 августа, воздух прогреется до 30 градусов. Это на 7–10 градусов будет выше климатической нормы, сказал синоптик Евгений Тишковец. Однако до установления нового рекорда суточной температуры не хватит 2–3 градусов.
