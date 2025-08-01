Фестиваль "Ремесло. Традиции. Искусство" открылся в "Коломенском"

Атмосфера русского быта и уникальные памятники деревянного зодчества. 1 августа на территории музея-заповедника "Коломенское" начал работу фестиваль "Ремесло. Традиции. Искусство".

В течение трех дней москвичи могут увидеть подлинные старинные предметы, привезенные из этнографических экспедиций: северные лодки, плетеные рыбацкие сети, телеги и деревянные наличники.

На выставке, которая развернулась в Моховой башне Сумского острога, представлены редчайшие экспонаты традиционного искусства и быта из разных регионов. Среди них – расписные прялки, сундуки, посуда и другие предметы домашнего обихода.

Также гостей ждут различные мастер-классы. Например, дети могут научиться лепить фигуры из глины и делать открытки по мотивам народных росписей, а взрослые – создавать украшения в старинной русской технике сажения по бели.

С мастерами, художниками, этнографами и гостями фестиваля пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.