На Ярцевской улице в Москве произошла утечка воды после гидравлических испытаний

На трубопроводе по адресу Ярцевская улица, дом 25, корпус 2 произошла утечка воды во время проведения гидравлических испытаний. Аварийный участок был оперативно перекрыт, на месте работает дежурная бригада.

Как сообщили в компании "МОЭК", испытания проводятся для выявления ненадежных участков теплосети в рамках подготовки к отопительному сезону. Обнаруженный дефект будет устранен, чтобы обеспечить стабильную работу системы зимой.

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