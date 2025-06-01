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Новости

01 июня, 16:15

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На Ярцевской улице в Москве произошла утечка воды после гидравлических испытаний

На Ярцевской улице в Москве произошла утечка воды после гидравлических испытаний

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На трубопроводе по адресу Ярцевская улица, дом 25, корпус 2 произошла утечка воды во время проведения гидравлических испытаний. Аварийный участок был оперативно перекрыт, на месте работает дежурная бригада.

Как сообщили в компании "МОЭК", испытания проводятся для выявления ненадежных участков теплосети в рамках подготовки к отопительному сезону. Обнаруженный дефект будет устранен, чтобы обеспечить стабильную работу системы зимой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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