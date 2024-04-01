Хаб Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность для жителей трех районов Москвы

Строящийся на севере Москвы транспортный хаб Петровско-Разумовская объединит линии МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта, а также улучшит доступность районов Бутырского, Тимирязевского и Марфино, где живут почти 200 тысяч человек.

Первая платформа у станции метро "Петровско-Разумовская" готова уже на 50%. Строители выполняют арматурные, опалубочные и отделочные работы у западного и восточного выходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.