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01 апреля, 23:30

Город

Хаб Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность для жителей трех районов Москвы

Хаб Петровско-Разумовская улучшит транспортную доступность для жителей трех районов Москвы

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Строящийся на севере Москвы транспортный хаб Петровско-Разумовская объединит линии МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта, а также улучшит доступность районов Бутырского, Тимирязевского и Марфино, где живут почти 200 тысяч человек.

Первая платформа у станции метро "Петровско-Разумовская" готова уже на 50%. Строители выполняют арматурные, опалубочные и отделочные работы у западного и восточного выходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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